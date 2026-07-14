ci si aggrappa a odissea

La quiete prima della tempesta. In attesa di Odissea di Christopher Nolan, che da giovedì invaderà le sale, gli esercenti hanno dovuto fare i conti con un weekend povero di entrate: 3.287.650 euro, il risultato più debole dell'anno, in calo del 26% rispetto a sette giorni fa. Pesano novità poco attrattive. Bisogna scendere al terzo posto, dietro Minions & Monsters e Toy Story 5, per trovare La casa: Il rogo del male (voto 7), con 445.822 euro. Un segno di vitalità per un genere, l'horror, esposto al rischio della ripetizione. Sébastien Vaniek dà al film una precisa identità visiva e fa della fisicità il motore dell'orrore. Protagonista è una vedova che, dopo la morte del marito, cerca conforto nella casa isolata dei suoceri, mentre i familiari vengono trasformati uno dopo l'altro in creature demoniache. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Lupita Nyongo ATTACKS Homer and The Odyssey

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