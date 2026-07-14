Chiaravalle (Ancona), 14 luglio 2026 - Prende il via nella cornice del Nuovo Campo Boario - Parco Gianni Ravera la decima edizione della rassegna "Se c’è una strada sotto il mare", un prestigioso appuntamento estivo che trasformerà la città in un polo di riflessione, musica e impegno civile. Promosso dal Comune di Chiaravalle in collaborazione con la Consulta Comunale per la Pace, questo traguardo decennale si conferma uno spazio vitale dedicato alla solidarietà, alla difesa dei diritti umani e all'inclusione. Per la Sindaca Cristina Amicucci, a dieci anni dalla sua nascita, "questa rassegna continua a essere, oggi più che mai, un invito al dialogo con l’altro da sé, all’abbattimento dei muri mentali e alla costruzione di ponti in un tempo segnato da nuovi confini e conflitti in cui si ha il dovere di non restare indifferenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiaravalle, al via una pioggia di eventi per 'Se c'è una strada sotto il mare"

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