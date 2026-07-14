Tiziana De Micheli, manager di Barilla, è morta dopo un malore durante un’immersione a Camogli. La donna, durante una gita con il marito, si è sentita male sott’acqua e non è più risalita. I soccorritori, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare nulla. La salma è stata recuperata e trasportata a riva. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

Una domenica d’estate trascorsa insieme al marito si è trasformata in un dramma improvviso nelle acque della Liguria. La tragica scomparsa di Tiziana De Micheli, stimata manager della nota azienda multinazionale Barilla, ha sconvolto la comunità di Parma, e ha lasciato un vuoto incolmabile nei colleghi e nei familiari che hanno assistito impotenti alla fine di una giornata che doveva essere di svago e apprendimento. Chi era Tiziana De Micheli Classe 1970, la 56enne dopo la laurea in Biofisica conseguita all’Università di Parma, lo stesso ateneo dove aveva incontrato il futuro marito, aveva intrapreso una importante carriera aziendale. Nel corso degli anni era diventata una figura di riferimento all’interno del colosso alimentare parmigiano, ricoprendo il ruolo di quadro nel settore di ricerca e sviluppo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi era Tiziana De Micheli manager di Barilla morta dopo il malore nell'immersione a Camogli

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