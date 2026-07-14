Neliana Tersigni, giornalista Rai di 81 anni, è morta a Roma il 13 luglio. Due giorni prima aveva pubblicato il suo ultimo post sui social. La sua carriera si è svolta tra redazioni televisive e reportage in città difficili da raccontare. La notizia della scomparsa è stata resa nota il 14 luglio.

La sua vita era divisa tra Roma e il mondo, tra le redazioni televisive e le città più difficili da raccontare. Neliana Tersigni, storica giornalista Rai, è morta nella Capitale a 81 anni: la notizia è arrivata il 14 luglio, dopo la scomparsa avvenuta la sera precedente. In queste ore, però, a colpire non è soltanto il ricordo della sua lunga carriera giornalistica. Sui social è tornato a circolare un post pubblicato due giorni fa, il 12 luglio, mentre la giornalista si preparava a lasciare l’Egitto. Un pensiero breve, personale e quasi profetico, che oggi assume un significato ancora più intenso. L’ultimo messaggio di Neliana Tersigni prima della morte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi era Neliana Tersigni, l’ultimo post due giorni prima di morire

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Lutto in Rai, è morta una delle giornaliste più amate: il ricordo commuove tutti

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Chi era Neliana Tersigni, storica inviata di guerra Rai: la morte a 81 anni e l'ultimo post premonitoreLa corrispondente di guerra è venuta a mancare a Roma nella serata di ieri, 13 luglio 2026. Aveva raccontato il Medio Oriente, l'Africa e la Guerra del Golfo. libero.it