Saro Spadaro è un imprenditore italiano con oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’hospitality e del real estate nei Caraibi. La sua attività si concentra sulla gestione e lo sviluppo di strutture ricettive in aree turistiche. Spadaro è noto per aver investito in progetti di innovazione nel settore, combinando strategie di crescita e visione internazionale. La sua carriera si caratterizza per un focus sul mercato del turismo internazionale e sulla creazione di offerte alberghiere.

In breve. Chi è Saro Spadaro?. Saro Spadaro è un imprenditore italiano che opera da oltre venticinque anni nel settore dell’hospitality e del real estate nei Caraibi. È il presidente di The Maho Group, società con sede a Sint Maarten specializzata nello sviluppo di resort, progetti residenziali e servizi collegati al turismo internazionale. Dopo la laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano, ha scelto di costruire il proprio percorso professionale a Sint Maarten, contribuendo alla crescita di The Maho Group come realtà attiva nel turismo caraibico. Tra i principali asset sviluppati dal gruppo figurano Sonesta Maho Beach Resort, Ocean Point, AquaMarina, BlueMarine ed Emerald at Maho. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Chi è Saro Spadaro? Innovazione, hospitality e visione strategica nel turismo internazionale.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aeroporto di Grottaglie, Turismo di Terra Jonica: “Serve una nuova visione strategica”L’aeroporto di Grottaglie è al centro di un dibattito sul suo ruolo nel futuro turistico ed economico della zona jonica.

Capelli: visione strategicaNegli ultimi anni, il settore della cura dei capelli ha subito una trasformazione significativa, passando da un intervento reattivo a uno preventivo.