Champions League tutti i premi dell’edizione ricca 2026 2027

La UEFA distribuirà circa 2,5 miliardi di euro ai 36 club partecipanti alla Champions League 20262027, rendendo questa edizione la più ricca di sempre. La cifra comprende premi per la fase a gironi, gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale. La ripartizione avviene in base ai risultati e alla partecipazione, con premi maggiori per le squadre che avanzano più avanti nel torneo. La distribuzione è stata comunicata ufficialmente prima dell’inizio della competizione.

Quasi 2,5 miliardi di euro per confermarsi la competizione calcistica più ricca del mondo. Soldi che la Uefa girerà ai 36 club iscritti all’edizione 20262027 della Champions League, l’ultima del ciclo triennale iniziato nel 2024 e che ha visto la grande novità dell’allargamento del numero delle squadre ammesse dalle 32 precedenti e la nascita del nuovo format. Tesoro che sarà a disposizione, tra le italiane, delle quattro che hanno staccato il pass: Inter, Napoli, Roma e Como. La cifra esatta a disposizione del montepremi è 2,437 miliardi di euro, il totale di una torta che si dividerà in tre grandi “fette”: la quota bonus garantita in maniera uguale a tutte le partecipanti (670 milioni di euro), i soldi legati a risultati e passaggi progressivi di turno (914) e il “value” che tiene insieme market pool televisivo e ranking storico (853). 🔗 Leggi su Panorama.it

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