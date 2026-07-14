cetara carabinieri e capitaneria al comune per acquisire documenti

Carabinieri e Capitaneria di porto sono intervenuti presso il Comune di Cetara per acquisire documenti relativi al ripascimento della spiaggia. La vicenda riguarda l’utilizzo di sabbia e le procedure adottate, con indagini in corso per chiarire eventuali irregolarità. La questione si protrae da tempo senza una risoluzione definitiva. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni dell’accesso e alla situazione attuale.

Tempo di lettura: 2 minuti La vicenda del ripascimento della spiaggia di Cetara continua a trascinarsi senza una vera soluzione. La sabbia utilizzata per il ripascimento, finita al centro delle contestazioni, è stata rimossa quasi del tutto e trasferita in un deposito giudiziario, così da liberare l’arenile e renderlo nuovamente fruibile ai bagnanti. Ma mentre l’area torna lentamente alla normalità, l’inchiesta della Procura di Salerno procede in senso opposto, intensificando accertamenti e verifiche. Questa mattina la presenza massiccia di Carabinieri e uomini della Capitaneria di Porto di Salerno all’interno del Municipio e a casa del primo cittadino di Cetara ha confermato che il caso è tutt’altro che chiuso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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