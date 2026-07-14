Sono iniziati i lavori di sostituzione dei vecchi fari con luci a led nel centro sportivo di Zorlesco. Le operazioni riguardano i campi da calcio, dove verranno installati nuovi apparecchi più efficienti. L’intervento mira a migliorare l’illuminazione dell’impianto sportivo, sostituendo le vecchie lampade con tecnologie più moderne e a basso consumo. I lavori sono partiti ieri e proseguiranno nelle prossime settimane.

Nuovo passo avanti sul fronte del rilancio degli impianti sportivi di Casalpusterlengo. Sono iniziati, ieri, i lavori di efficientamento dell’illuminazione del centro sportivo di Zorlesco, dove i vecchi corpi illuminanti dei campi da calcio saranno sostituiti con moderni apparecchi a led. "Un intervento da 50mila euro, che punta a migliorare la qualità dell’illuminazione, aumentare la sicurezza di atleti e utenti e, allo stesso tempo, ridurre significativamente i consumi energetici" spiega il sindaco Elia Delmiglio. L’opera è affidata all’impresa Colman Luca srl di Nembro (Bg) e rappresenta un nuovo tassello del piano con cui l’amministrazione comunale intende rinnovare le strutture dedicate allo sport. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centro sportivo con luci a led: "Più efficienza"

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