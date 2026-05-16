Dalle fiaccole a petrolio alle luci al led

Durante la seconda guerra mondiale, due donne hanno ricordato che la processione si svolgeva anche in quel periodo, con i partecipanti che arrivavano scalzi al monte per chiedere protezione ai soldati del loro borgo al fronte. Nel passato, le luci usate durante la processione erano a petrolio, mentre oggi si sono sostituite con luci a LED. La tradizione si è così evoluta nel tempo, mantenendo sempre il suo significato religioso e comunitario.

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PERUGIA – Silvana e Maria raccontano che la processione venne fatta anche durante la seconda guerra mondiale quando a piedi scalzi si arrivava al monte per invocare la protezione del Signore sui soldati del borgo al fronte. "Questa festa - prosegue Casciarri - fu raccolta e portata avanti anche dal nuovo parroco Don Ignazio Zaganelli che arrivò a Santa Lucia il 14 luglio 1962. Don Ignazio ha dato continuità negli anni a questa tradizione che è stata sospesa solamente pochissime volte, ovvero nel 2017 e 2019 per problemi meteorologici e nel 2020 causa Covid. Dagli anni ’60 e poi a seguire la sera prima della festa veniva accesa una croce lungo le pendici del monte sul versante orientato verso Santa Lucia, visibile fino ai giardinetti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalle fiaccole a petrolio alle luci al led ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Montebelluna: 1,5 milioni per strade sicure e nuove luci LED? Cosa sapere Montebelluna approva variazione di bilancio 2026-2028 con 1,5 milioni di euro per la viabilità. Leggi anche: Aliexpress Luci LED Solari Da Esterno: Qualità e prezzo