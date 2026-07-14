Centri estivi per i disabili | aiuti alle famiglie
Le famiglie di minori disabili di Carmignano possono presentare domanda per ricevere contributi destinati ai centri estivi. La scadenza per la presentazione delle richieste è il 15 settembre. Le informazioni e il modulo sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.
Contributi per la frequenza ai centri estivi di minori disabili. A Carmignano ci sarà tempo fino al 15 settembre per presentare le domande. Il Comune ha pubblicato sul proprio portale ( www.comune.carmignano.po.it ) il bando per richiedere il contributo a favore di minori con grave disabilità, partecipanti a campi estivi. Il Comune mette a disposizione 4mila euro a "sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per le prestazioni rese da un operatore specializzato in affiancamento individuale al minore durante la frequenza del centro estivo". Le domande, su cui deve essere specificato “Contributi per minori con disabilità centri estivi 2026”, possono essere presentate con posta certificata ( comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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