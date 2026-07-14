Sono 60 i bambini iscritti alla terza edizione dei centri estivi gratuiti “Restate Attivi” organizzati da Kennedy Human Rights Italia. Dopo aver coinvolto circa 100 bambini nelle edizioni precedenti, questa estate il numero di partecipanti è aumentato. I centri estivi sono aperti a bambini di diversa provenienza e si svolgono a partire da metà luglio. L'iniziativa si ripete ogni anno e mira a offrire attività gratuite durante il periodo estivo.

Firenze, 14 luglio 2026. Ripartono i centri estivi “ Restate Attivi ” della Kennedy Human Rights Italia, giunti ormai alla terza edizione. Dopo aver ospitato circa 100 bambini in totale nelle due edizioni passate, sale a 60 il numero di partecipanti per questa estate. A Firenze, presso la RFK International House of Human Rights, l’iniziativa completamente gratuita di tre settimane vedrà la partecipazione di bambine e bambini provenienti da diverse nazionalità e appartenenti a contesti di vulnerabilità socioeconomica. I partecipanti, nella fascia d’età compresa tra i 7 e gli 11 anni, si cimenteranno in numerose attività multidisciplinari tra... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Centri estivi gratuiti per 60 bambini: al via la terza edizione di “Restate attivi” della Kennedy Human Rights Italia

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