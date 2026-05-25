Nel suo celebre discorso del 1968 all’Università del Kansas, Robert F. Kennedy affermò che il Pil è in grado di misurare tutto “tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta”. È nel solco di quella visione che oggi la Kennedy Human Rights Italia lancia “The Pulse of Happiness: dalla Dichiarazione d’Indipendenza alle competenze socio-emotive”, un progetto nazionale rivolto alle scuole secondarie di secondo grado che mira ad attualizzare il principio della “ricerca della felicità” sancito dalla Dichiarazione d’Indipendenza americana del 1776, trasformandolo in un percorso concreto di cittadinanza attiva e benessere psicologico attraverso lo sviluppo delle competenze socio-emotive. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “The Pulse of Happiness”: Kennedy Human Rights Italia lancia un progetto per aiutare gli studenti a ricercare la felicità

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