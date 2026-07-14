Il 22 luglio, il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola organizza una cena e festa sotto le stelle. Il dress code richiesto è esclusivamente plastic free, senza distinzione di abbigliamento. L’evento si svolge con l’obiettivo di sensibilizzare sull’uso di materiali sostenibili, evidenziando che il focus sarà sul rispetto dell’ambiente attraverso il rispetto dei materiali impiegati. La serata si svolgerà in un’atmosfera conviviale, senza altre restrizioni sul tipo di abbigliamento.

Non sarà un abito a fare la differenza, ma il materiale di cui è fatto. Il 22 luglio, alla tradizionale serata sotto le stelle del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, il dress code sarà uno solo: plastic free. Niente capi o accessori realizzati con materiali sintetici derivati dal petrolio, ma spazio a pelle e cuoio, simboli di una filiera che punta su qualità, durata e sostenibilità. Una scelta dal forte valore simbolico con cui il distretto conciario lancia un messaggio ai consumatori e al mondo della moda. L’appuntamento, ospitato nel giardino della sede del Consorzio, sarà anche l’occasione per fare il punto sull’andamento del primo semestre di un settore strategico per il Comprensorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cena e festa, la sfida dei conciatori . Il dress code sarà solo plastic free

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