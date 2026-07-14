C’è una start up italiana che vuole usare l’intelligenza artificiale per rivoluzionare la sanità senza violare la privacy

Una startup italiana punta a usare l’intelligenza artificiale nella sanità senza violare la privacy. L’obiettivo principale è ottenere accesso ai dati, ritenuto più difficile rispetto allo sviluppo degli algoritmi, considerati ormai una commodity. La società ha spiegato che la vera sfida consiste nel garantire il rispetto della privacy durante l’utilizzo delle informazioni. Il progetto mira a migliorare l’assistenza sanitaria attraverso tecnologie innovative, mantenendo il rispetto delle normative sulla tutela dei dati.

«Ci siamo resi conto che la vera sfida non era sviluppare l’algoritmo, che diventa velocemente una commodity, ma avere accesso ai dati », racconta Daniele Panfilo a Open. «Molti dei dati che oggi potrebbero alimentare l’intelligenza artificiale sono dati personali e sensibili, e il GDPR ne limita correttamente l’utilizzo». È da questo paradosso che nasce Aindo, startup fondata a Trieste da ricercatori della Sissa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, con l’obiettivo di permettere a ospedali, centri di ricerca e aziende farmaceutiche di utilizzare il patrimonio di informazioni raccolte negli anni senza compromettere la privacy dei pazienti. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Parole italiane di tutti i giorni che DEVI conoscere per parlare come un MADRELINGUA

Notizie e thread social correlati

La Regione Campania ha deciso di usare l’intelligenza artificiale solo con strumenti che non cedano i dati a terziLa Regione Campania ha stabilito di utilizzare esclusivamente strumenti di intelligenza artificiale sviluppati internamente, evitando piattaforme...

Usare l’intelligenza artificiale per interrogare la storia della modaUn nuovo articolo pubblicato nel numero di Linkiesta Etc esplora l’uso dell’intelligenza artificiale per analizzare la storia della moda.

Temi più discussi: Smart&Start Italia 2026: Requisiti, 1,5M a Tasso Zero; Proxima Fusion raccoglie 411 milioni di euro: la startup del nucleare a guida italiana ora vale 2,4 miliardi; Dati, AI e salute animale. Il petcare cerca startup pronte a portare l’innovazione sul mercato globale; Conad, Esselunga e non solo: perché la Gdo italiana è sempre più concentrata (senza campioni globali). Report Mediobanca.

Nei primi sei mesi migliorano i numeri sulla produzione ma c'è poco da festeggiare perché si è ancora lontani ai volumi del 2024, anno in cui Stellantis registrava già una forte flessione. x.com

Una startup italiana crea alternative alle terre rare con l’Ai. Ora ha trovato il suo primo cliente(Adnkronos) – La startup italiana che cerca di creare un’alternativa alle terre rare ha trovato il suo primo cliente: B&C Speakers, gruppo quotato su Euronext Star Milan (Bec), che produce trasduttori ... key4biz.it

Exein, la startup italiana che protegge due miliardi di oggetti connessi raccoglie 100 milioniROMA – In un mondo con sempre più minacce informatiche, e sempre più oggetti connessi che possono essere attaccati, c’è una startup italiana che con la sua tecnologia ne protegge addirittura due ... repubblica.it