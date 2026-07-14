CdS – Dopo il no per Khalaili l’Inter vira su Doué

L’Inter ha deciso di puntare su Doué dopo il rifiuto per Khalaili. La società ha confermato che Khalaili non è idoneo all’attività agonistica in Italia, come stabilito nelle verifiche recenti. La notizia è stata confermata anche dagli ultimi approfondimenti, che hanno concluso la stessa valutazione. La squadra ora si concentra su Doué, che potrebbe essere il nuovo obiettivo di mercato. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

2026-07-14 08:23:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: Nulla da fare. Anche i nuovi approfondimenti hanno confermato quanto emerso venerdì scorso: Khalaili non è idoneo per l’attività agonistica in Italia. Niente Inter per lui, quindi, e ritorno all’Union Saint-Gilloise. Enorme la sua delusione, sfogata pubblicando su Instagram un versetto del Corano: «È possibile che abbiate avversione per qualcosa che invece è un bene per voi, e può darsi che amiate ciò che invece vi è dannoso». Poi è arrivato anche il messaggio del padre, Majdi: « Non sei stato creato per fermarti, ma per arrivare fino alla meta». 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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