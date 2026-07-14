CdS – Arsenal Trossard vola in Turchia | accordo raggiunto col Besiktas

Da justcalcio.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Leandro Trossard lascia l'Arsenal e vola in Turchia, dove ha raggiunto un accordo con il Besiktas. La trattativa si è conclusa dopo settimane di negoziati, con un trasferimento che segna la fine di oltre tre stagioni e mezzo, ovvero 42 mesi, con la maglia dei Gunners. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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2026-07-14 18:23:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Dopo tre stagioni e mezzo, esattamente 42 mesi dopo, si chiude l’avventura di Leandro Trossard con la maglia dell’Arsenal. Il club biancorosso ha ufficializzato di aver raggiunto un accordo per il passaggio dell’esterno belga al Besiktas di Vincenzo Italiano, che lo ha acquistato, secondo la stampa inglese, per circa 20 milioni di euro più bonus. Arrivato a gennaio 2023, Trossard è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante negli schemi di Arteta, collezionando 174 presenze e realizzando 36 reti in tutte le competizioni. Nell’ultima stagione, conclusa con la... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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