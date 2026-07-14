Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Catania dopo che un cane poliziotto ha scoperto un deposito di droga all’interno di un garage affittato nel quartiere San Cristoforo. Il garage, situato vicino alla sua abitazione, era stato usato come nascondiglio per marijuana. L’arresto è stato effettuato sulla base del fiuto del cane addestrato a individuare sostanze stupefacenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il garage trasformato in deposito della droga. Aveva preso in affitto un garage a pochi passi dalla propria abitazione, nel quartiere San Cristoforo di Catania, con l’obiettivo di utilizzarlo come nascondiglio per la marijuana. Il piano di un 28enne catanese è stato però scoperto dagli agenti della Polizia di Stato, impegnati in una serie di controlli antidroga disposti dalla Questura su tutto il territorio cittadino. Decisivo l’intervento del cane antidroga Ares. Un ruolo fondamentale nell’operazione è stato svolto da Ares, il cane antidroga in servizio presso la squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, affitta un garage per nascondere la marijuana: scoperto dal fiuto del cane Ares, 28enne arrestato

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