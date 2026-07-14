castiglion fiorentino a norcia per il premio internazionale san benedetto

Un evento si è svolto tra Castiglion Fiorentino e Norcia per il Premio Internazionale San Benedetto. Il riconoscimento è stato consegnato a un Cardinale, e l’opera premiata è stata realizzata da un artista locale. La cerimonia ha visto coinvolti rappresentanti delle due città e il destinatario del premio. L’opera, creata dall’artista di Castiglion Fiorentino, è stata presentata durante la consegna.

Arezzo, 14 luglio 2026 – Castiglion Fiorentin o a Norcia per il Premio Internazionale San Benedetto. Il riconoscimento consegnato al Cardinale Pizzaballa è un’opera realizzata dall’artista castiglionese Andrea Roggi. Presente alla cerimonia l’Assessore Sebastiani. Anche il Comune di Castiglion Fiorentino ha partecipato alla prima edizione del Premio Internazionale San Benedetto da Norcia, che si è svolta sabato 11 luglio al Teatro civico di Norcia. Presenti alla cerimonia l’Assessore Francesca Sebastiani e il Consigliere Comunale Mario Paglicci Reattelli, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, nell’ambito dei rapporti di amicizia e collaborazione già esistenti tra Castiglion Fiorentino e Norcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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