Martedì mattina, intorno alle 10.30, due persone lungo la strada provinciale 27 hanno segnalato un’auto in fiamme con un corpo senza vita all’interno. La ragazza di 25 anni e l’uomo di 60 hanno chiamato i soccorsi, che hanno trovato il veicolo completamente bruciato. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio e l’identità della vittima.

A dare l’allarme, nella mattinata di martedì intorno alle 10.30, sono stati due passanti: una ragazza di 25 anni e un uomo di 60 che stavano percorrendo la strada provinciale 27, all’altezza di Castelnuovo Bocca d’Adda, in provincia di Lodi. I due automobilisti hanno notato un’auto avvolta dalle fiamme e hanno immediatamente chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta domato il rogo, all’interno della vettura, ormai distrutta dall’incendio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una persona. Oltre alle generalità della vittima, restano ancora da chiarire le cause dell’accaduto: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si esclude quella di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Castelnuovo Bocca d’Adda, il giallo del cadavere dentro l'auto in fiamme: l'allarme dato dai passanti, indagini in corso

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