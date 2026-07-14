Castelnuovo Bocca d’Adda il giallo del cadavere dentro l' auto in fiamme | l' allarme dato dai passanti indagini in corso
Martedì mattina, intorno alle 10.30, due persone lungo la strada provinciale 27 hanno segnalato un’auto in fiamme con un corpo senza vita all’interno. La ragazza di 25 anni e l’uomo di 60 hanno chiamato i soccorsi, che hanno trovato il veicolo completamente bruciato. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio e l’identità della vittima.
A dare l’allarme, nella mattinata di martedì intorno alle 10.30, sono stati due passanti: una ragazza di 25 anni e un uomo di 60 che stavano percorrendo la strada provinciale 27, all’altezza di Castelnuovo Bocca d’Adda, in provincia di Lodi. I due automobilisti hanno notato un’auto avvolta dalle fiamme e hanno immediatamente chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta domato il rogo, all’interno della vettura, ormai distrutta dall’incendio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una persona. Oltre alle generalità della vittima, restano ancora da chiarire le cause dell’accaduto: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si esclude quella di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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