castelferretti cedono i pannelli del cimitero

Notizia in breve

Nella notte di sabato, le forti raffiche di vento hanno causato il distacco di pannelli di cartongesso dalla parete esterna del cimitero di via Santa Maria a Castelferretti. I pannelli sono caduti, creando un danno alla struttura. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono state ulteriori conseguenze immediate. Le autorità stanno verificando la stabilità dell’edificio e la sicurezza dell’area.