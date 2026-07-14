Castelferretti cedono i pannelli del cimitero
Nella notte di sabato, le forti raffiche di vento hanno causato il distacco di pannelli di cartongesso dalla parete esterna del cimitero di via Santa Maria a Castelferretti. I pannelli sono caduti, creando un danno alla struttura. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono state ulteriori conseguenze immediate. Le autorità stanno verificando la stabilità dell’edificio e la sicurezza dell’area.
Sarebbero state le forti raffiche di vento della tarda notte di sabato a provocare il vistoso distacco dei pannelli di cartongesso nella parete esterna del cimitero di via Santa Maria a Castelferretti. Una situazione emersa nelle scorse ore, ma che è già stata presa in carico da Marche Multiservizi Falconara. La utility che gestisce i servizi cimiteriali in città, infatti, ha provveduto a mettere in sicurezza l’area. Stando alle informazioni acquisite dal Carlino, dopo le segnalazioni ricevute anche dal Comune di Falconara, ieri mattina le porzioni di rivestimento cadute caduto sopra il marciapiede sono state transennate dagli operai preposti mentre altre andranno tagliate e rimosse con un intervento di manutenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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