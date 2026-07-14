Una casa di comunità a Oggiono è stata chiusa per almeno due settimane dopo un incendio verificatosi nel pomeriggio. L’incendio si è sviluppato intorno alle 14 nella zona degli sportelli del Centro unico di prenotazione, coinvolgendo anche la sala d’attesa. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, che hanno effettuato gli interventi necessari. La struttura resterà chiusa fino a quando non saranno completati i lavori di ripristino e messa in sicurezza.

Chiusa per incendio. La Casa di comunità di Oggiono è chiusa per almeno due settimane in seguito ad un incendio divampato l’altro pomeriggio. L’incendio si è propagato intorno alle 14 nella zona dove ci sono gli sportelli del Cup, il Centro unico di prenotazione e da lì si è propagato anche alla sala d’attesa. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che nel giro di un’oretta e mezza sono riusciti a estinguere le fiamme e ripristinare le condizioni si sicurezza. I danni non risultano devastati, soprattutto non sono rimasti coinvolti pazienti né operatori sanitari perché la struttura era chiusa. L’immobile al momento è comunque inagibile. Il fuoco si è sprigionato nei locali tecnici, per cause accidentali, magari per un cortocircuito, o un guasto, oppure l’eccessivo surriscaldamento di qualche elemento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa di comunità chiusa a causa di un incendio

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