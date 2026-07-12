Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi nella Casa di comunità di Oggiono. Le fiamme hanno causato la chiusura temporanea dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento. La struttura rimane chiusa in attesa di verifiche e interventi di ripristino.

Oggiono (Lecco), 12 giugno 2026 - Un incendio è divampato nella Casa di comunità di Oggiono. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio. In seguito al rogo, la struttura sanitaria è stata temporaneamente chiusa. L'incendio. L'incendio si è propagato intorno alle 14 nella zona dove ci sono gli sportelli del Cup, il Centro unico di prenotazione e da lì si è propagato anche alla sala d'attesa. Sono intervenuto i vigili del fuoco, che nel giro di un'oretta e mezza sono riusciti a estinguere le fiamme e ripristinare le condizioni si sicurezza. I danni non risultano ingenti e soprattutto non ci sono persone né pazienti coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oggiono, divampa un incendio: chiusa la Casa di comunità

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