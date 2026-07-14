Carlo Marini compleanno al JustMe con una grande festa

Una festa esclusiva nel centro di Milano ha celebrato il compleanno di un noto influencer, con musica dal vivo e DJ set. L’evento ha visto la partecipazione di amici e protagonisti del web, riuniti in un ambiente curato nei dettagli. La serata si è svolta in un locale noto per il suo stile elegante, diventando uno degli appuntamenti più ricercati dell’estate milanese. La festa si è conclusa con momenti di condivisione tra i presenti.

. Una serata esclusiva nel cuore di Milano ha riunito influencer, amici e protagonisti del web per festeggiare il compleanno di Carlo Marini, tra musica dal vivo, DJ set, momenti di condivisione e un’organizzazione curata nei minimi particolari che ha reso l’evento uno degli appuntamenti più eleganti dell’estate milanese.. Carlo Marini continua il suo percorso estivo tra eventi, incontri e serate speciali insieme ad amici, creator digitali e personaggi conosciuti del panorama dello spettacolo. L’ultimo appuntamento si è svolto nella suggestiva cornice del Just Me, nel centro di Milano, dove mercoledì 8 luglio è andata in scena una festa che ha saputo coniugare eleganza, divertimento e intrattenimento. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chanel Totti, compleanno in grande stile: per i 19 anni festa in piscina con la tutina di paillettesChanel Totti ha compiuto 19 anni e ha organizzato una festa in piscina con le sue amiche.

Anthony Russo, 35 anni di successi con una serata unica al JustMeIl JustMe Milano ospiterà una serata speciale per celebrare il 35° anniversario di Temptationsglam Events, i 30 anni di Remax Italia e il debutto del...