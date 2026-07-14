Carlo Marini al JustMe per una serata esclusiva

Una serata esclusiva si è svolta nel centro di Milano, coinvolgendo influencer, amici e protagonisti del web. L’evento ha previsto musica dal vivo e DJ set, con momenti di condivisione tra i partecipanti. L’organizzazione ha curato ogni dettaglio, contribuendo a creare un’atmosfera elegante. È stato uno degli appuntamenti più distintivi dell’estate milanese, attirando un pubblico selezionato e interessato alla scena digitale e musicale della città.

. Una serata esclusiva nel cuore di Milano ha riunito influencer, amici e protagonisti del web tra musica dal vivo, DJ set, momenti di condivisione e un’organizzazione curata nei minimi particolari che ha reso l’evento uno degli appuntamenti più eleganti dell’estate milanese. Carlo Marini continua il suo percorso estivo tra eventi, incontri e serate speciali insieme ad amici, creator digitali e personaggi conosciuti del panorama dello spettacolo. L’ultimo appuntamento si è svolto nella suggestiva cornice del Just Me, nel centro di Milano, dove mercoledì 8 luglio è andata in scena una serata che ha saputo coniugare eleganza, divertimento e intrattenimento. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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