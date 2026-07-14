Carcere di Taranto al collasso | solo 6 educatori per 850 detenuti Sindacato

Notizia in breve

Il carcere di Taranto è attualmente il più affollato in Italia, con circa 850 detenuti. La struttura conta solo sei educatori, secondo quanto comunicato dal sindacato Cisl fp. La differenza tra il numero di detenuti e il personale è significativa, con pochi agenti di polizia penitenziaria e personale delle funzioni centrali presenti. La situazione viene definita come un “collasso” della struttura.