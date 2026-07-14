Carcere di Taranto al collasso | solo 6 educatori per 850 detenuti Sindacato
Il carcere di Taranto è attualmente il più affollato in Italia, con circa 850 detenuti. La struttura conta solo sei educatori, secondo quanto comunicato dal sindacato Cisl fp. La differenza tra il numero di detenuti e il personale è significativa, con pochi agenti di polizia penitenziaria e personale delle funzioni centrali presenti. La situazione viene definita come un “collasso” della struttura.
Di seguito un comunicato diffuso da Cisl fp: Il carcere di Taranto si conferma la struttura penitenziaria più affollata d’Italia, a cui si contrappone il minor numero di addetti della Polizia penitenziaria e del Comparto delle Funzioni centrali. A lanciare l’ennesimo allarme è la CISL FP Taranto Brindisi, che in data odierna ha inviato una formale richiesta di ripianamento organico urgente al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al Provveditorato Regionale per la Puglia e Basilicata. I numeri della Casa Circondariale di Taranto descrivono una situazione critica: la struttura si ritrova a dover gestire quasi 850 detenuti, a fronte dei 400 previsti dalla capienza, con la presenza al suo interno di diversi soggetti psichiatrici. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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