A Bologna, le consegne di carburante per aerei sono state ritardate a causa di problemi nella consegna di una nave cisterna. Non ci sono stati impatti sui voli in programma, ma la situazione ha generato preoccupazioni legate alla crisi nello Stretto di Hormuz. La società che fornisce il carburante ha temporaneamente limitato le forniture di jet fuel in risposta al ritardo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Problemi nelle consegne di jet fuel, Air bp limita temporaneamente le forniture. Un ritardo nell’arrivo di una nave cisterna carica di carburante per aerei ha costretto Air bp, uno dei principali fornitori presenti all’aeroporto di Bologna e in altri scali del Nord Italia, a informare i propri clienti della necessità di ridurre temporaneamente i quantitativi di carburante erogati. La situazione si inserisce in un contesto internazionale particolarmente delicato, segnato dalla ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran e dalla nuova chiusura dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il trasporto mondiale di petrolio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Carburante per aerei, ritardi nelle forniture a Bologna: nessun impatto sui voli, ma cresce la tensione per la crisi nello Stretto di Hormuz

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