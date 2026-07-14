Un rappresentante di Roma Capitale ha dichiarato che la presenza del Campus Bio-Medico nel Municipio IX rappresenta un'opportunità significativa anche per la mobilità. Ha precisato che questa presenza permette di instaurare un confronto costante con una realtà che fornisce servizi pubblici a studenti, professionisti, pazienti e cittadini ogni giorno. La dichiarazione si concentra sull'importanza di questa relazione per migliorare gli aspetti legati agli spostamenti nella zona.

“La presenza del Campus Bio-Medico nel territorio del Municipio IX è un'opportunità preziosa anche dal punto di vista della mobilità, perché ci consente di costruire un confronto stabile con una realtà che ogni giorno eroga servizi di interesse pubblico a beneficio di migliaia di studenti, professionisti, pazienti e cittadini. L’iniziativa di TPL a chiamata per le famiglie e gli anziani di Trigoria apre la strada a una mobilità sempre più sostenibile che diventa parte integrante della qualità della vita e dello sviluppo policentrico della nostra città. La collaborazione tra Roma Capitale e Campus Bio-Medico potrà contribuire a... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Campus Bio-Medico. Patanè (Assessore alla Mobilità di Roma Capitale): “Opportunità preziosa anche dal punto di vista della mobilità”

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