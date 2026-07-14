Campagna abbonamenti Prezzi e alcune novità Promozione per under18 Quando inizia la prelazione
La società ha annunciato i dettagli della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Sono stati comunicati prezzi e modalità di sottoscrizione, con una promozione dedicata agli under 18. La prelazione per i possessori attuali inizierà nei prossimi giorni, anche se la data precisa non è stata ancora resa nota. La campagna riguarda tutte le partite casalinghe della squadra.
Finalmente arrivato uno dei momenti più attesi da tutti i tifosi del Pisa, ovvero quello dell’annuncio della campagna abbonamenti. Nella giornata di ieri, infatti, la società nerazzurra ha comunicato i prezzi e le modalità per sottoscrivere il tagliando per seguire tutte le partite stagionali dello Sporting Club. Ancora una volta a farla da padrone è il senso di appartenenza e il legame sia con la maglia nerazzurra che con l’Arena Garibaldi, visto che il claim scelto è "Il tuo posto. Da una vita". A partire da mercoledì 15 luglio gli abbonati della passata stagione potranno rinnovare la loro tessera; da mercoledì 29 luglio, poi, spazio alla vendita libera destinata a chi sottoscriverà per la prima volta il proprio abbonamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
ABBONAMENTI Stagione 2026-27 - Come Fare l'ASTA del fantacalcio in LIVE, Info FASCE, Novità e Prezzi
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