La società ha annunciato i dettagli della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Sono stati comunicati prezzi e modalità di sottoscrizione, con una promozione dedicata agli under 18. La prelazione per i possessori attuali inizierà nei prossimi giorni, anche se la data precisa non è stata ancora resa nota. La campagna riguarda tutte le partite casalinghe della squadra.

Finalmente arrivato uno dei momenti più attesi da tutti i tifosi del Pisa, ovvero quello dell’annuncio della campagna abbonamenti. Nella giornata di ieri, infatti, la società nerazzurra ha comunicato i prezzi e le modalità per sottoscrivere il tagliando per seguire tutte le partite stagionali dello Sporting Club. Ancora una volta a farla da padrone è il senso di appartenenza e il legame sia con la maglia nerazzurra che con l’Arena Garibaldi, visto che il claim scelto è "Il tuo posto. Da una vita". A partire da mercoledì 15 luglio gli abbonati della passata stagione potranno rinnovare la loro tessera; da mercoledì 29 luglio, poi, spazio alla vendita libera destinata a chi sottoscriverà per la prima volta il proprio abbonamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campagna abbonamenti. Prezzi e alcune novità. Promozione per under18. Quando inizia la prelazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ABBONAMENTI Stagione 2026-27 - Come Fare l'ASTA del fantacalcio in LIVE, Info FASCE, Novità e Prezzi

Notizie e thread social correlati

Atalanta, prezzi e dettagli della campagna abbonamenti: prelazione dal 10 luglioLa campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 dell’Atalanta partirà con una prelazione dal 10 luglio.

Campagna abbonamenti. Ultime ore per la promozione. Da domani prezzi più altiOggi è l’ultimo giorno per sottoscrivere l’abbonamento in promozione, attiva dal primo giugno.

Temi più discussi: Atalanta, al via la campagna abbonamenti: prezzi più bassi e 21 partite comprese nel pacchetto; Vicenza, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Tutte le info; Milan, abbonamenti al via: prezzi invariati. Obiettivo 35 mila tessere; Napoli, al via la campagna abbonamenti del centenario: orario e prezzi, tutte le informazioni.

Ogni ora, ogni giorno, ogni dove. Amore senza fine. Parte martedì 14 luglio la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027. Prelazione per i vecchi abbonati fino al 1 agosto. Scopri i prezzi e le tariffe agevolate sul nostro sito! #campobasso #molise # x.com

Il Catania lancia la campagna abbonamenti: tutti i prezzi e le date per l'acquistoRispetto alla stagione scorsa non ci sono stati aumenti e nemmeno sconti. Botteghini aperti da domattina, si può acquistare la tessera pure on line e nei punti vendita tradizionali ... lasicilia.it

F,C Campobasso via alla campagna abbonamenti accompagnati dalla canzone di Gino Paoli Amore senza fine. Tutti i prezzi e punti venditaCAMPOBASSO – Campobasso calcio via alla campagna abbonamenti 2026-2027 accompagnati dalla canzone di Gino Paoli E’ Amore senza fine, la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027 del Campobasso ... molisenetwork.net