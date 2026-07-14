ABBONATI A DAYITALIANEWS Terza ondata di calore: temperature estreme tra il 16 e il 17 luglio. L’Italia si prepara ad affrontare la terza ondata di caldo dell’estate, destinata a raggiungere il suo momento più intenso tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio. A dominare lo scenario sarà l’anticiclone africano, che porterà temperature eccezionalmente elevate in gran parte della Penisola. Le condizioni più critiche sono attese in Sardegna, dove nelle aree interne si potranno raggiungere 44°C, mentre a Oristano il termometro toccherà i 41°C. Valori molto elevati anche nel resto del Paese: 40°C a Terni, Foggia e Caltanissetta, 39°C a Firenze, 38°C a Roma e 36°C a Milano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Caldo record sull’Italia: picchi fino a 44 gradi e notti tropicali, nel weekend rischio forti temporali

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CALDO RECORD! 39°C e Notti TROPICALI – METEO Fino 23 Giugno

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