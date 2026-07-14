Caldo record oggi e domani bollino rosso anche a Brescia tra le 4 città più calde d' Italia

Da brescia.corriere.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi e domani, Brescia sarà sotto il bollino rosso a causa di temperature record, tra le quattro città più calde d’Italia. Dopo le ondate di caldo delle settimane precedenti, i livelli di calore si sono nuovamente intensificati. Le temperature massime sono previste sopra i limiti di guardia, con condizioni di ondata di calore. La situazione riguarda anche altre città italiane, con condizioni simili di caldo estremo.

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Oggi e domani sarà bollino rosso a Brescia, dove torna il caldo record dopo le prime ondate delle scorse settimane. Se ieri in Italia erano solo Firenze e Perugia a essere incluse nella lista delle città da bollino rosso, oggi si aggiungerà la Leonessa dove l'allerta massima: sarà tra le 4 città più calde in Italia. La situazione non migliorerà mercoledì, quando in Italia sono previsti picchi di calore che coinvolgeranno altre nove città tra cui Milano. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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Caldo record, domani bollino rosso in 15 città: quando arriva il picco di afa e quanto durerà

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