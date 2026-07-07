L’Italia torna a registrare temperature elevate con un allerta bollino rosso in diverse città. Dopo giorni di temperature più moderate, le previsioni segnalano un nuovo aumento dell’afa, con un rischio elevato per la salute in numerosi capoluoghi. Il Ministero della Salute ha aggiornato il livello di allerta, indicando un peggioramento delle condizioni climatiche e un incremento dei livelli di calore intenso.

L’ondata di caldo torna a intensificarsi sull’Italia e il Ministero della Salute alza il livello di allerta in diverse città. Dopo alcuni giorni di temperature più contenute, le previsioni indicano un nuovo aumento dell’afa, con il ritorno del bollino rosso e numerosi capoluoghi interessati da livelli di rischio elevati per la salute. Firenze prima città con bollino rosso. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, giovedì 9 luglio Firenze sarà l’unica città italiana con il bollino rosso, il livello massimo di allerta (livello 3), che segnala condizioni di caldo estremo con possibili effetti sulla salute non solo delle persone fragili, ma anche della popolazione in generale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Caldo, torna l’allerta: bollino rosso in Italia, ecco le città più calde

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