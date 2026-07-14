Giovedì si prevede il picco di caldo record in Italia, con temperature che potrebbero raggiungere i 45 gradi. Per la terza volta in poche settimane, molte città saranno segnalate con il bollino rosso a causa delle alte temperature. Dopo giorni di caldo intenso, si attende una nuova ondata che interesserà tutta la penisola, con condizioni di grande disagio per la popolazione. La situazione è monitorata dalle autorità competenti.

È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino ai 45 gradi. Martedì 14 luglio sono quattro le città con allerta meteo massima, già mercoledì cresceranno a sette (con nove centri urbani arancioni). Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica, che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni., A Firenze, bollino rosso ininterrottamente dall'8 luglio, è allerta massima almeno fino a mercoledì 15, con temperature massime percepite tra 37 e 39 gradi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Tgcom24.mediaset.it - Caldo record in Italia, giovedì il picco: le città da bollino rosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALDO RECORD! Ma Giovedì Pericolo Grandinate – METEO Fino 28 Maggio

Notizie e thread social correlati

Italia sempre più bollente, caldo record fino a 45 gradi: giovedì il picco | Le città da bollino rosso e arancioneL'Italia si prepara a un'ondata di caldo intenso, con temperature che potrebbero raggiungere i 45 gradi giovedì.

Caldo record, cinque vittime in Italia: domani 17 città da bollino rosso: il picco tra il weekend e lunedì prossimoCinque persone sono morte in Italia a causa del caldo record che ha colpito il paese.

Temi più discussi: Caldo record, l'Italia guida gli sforzi per annacquare le norme green dell'Unione europea: meglio salvare il clima o i posti di lavoro?; Italia nella morsa del caldo. Oms Europa: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi; 1mattina News 2025/26 - Caldo record in Italia, Bologna sfiora i 38 gradi - 08/07/2026 - Video; La settimana del caldo record: il picco giovedì, 45 gradi in Sardegna, tutti i bollini rossi giorno per giorno.

IL SOLE 24 ORE * ITALIA: LA SETTIMANA DEL CALDO RECORD: IL PICCO GIOVEDÌ, 45 GRADI IN SARDEGNA, TUTTI I BOLLINI ROSSI GIORNO PER GIORNO x.com

Italia sempre più bollente, caldo record fino a 45 gradi: giovedì il picco | Le città da bollino rosso e arancioneÈ ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata ... msn.com

Caldo estremo, terza ondata di calore in Italia: quando arriva e quanto dura. Temperature record anche in Europa, da Parigi alla GermaniaDopo i temporali di ieri sera sul Piemonte, che hanno provocato l'esondazione di due corsi d'acqua in Val Germanasca, fra le montagne della provincia di Torino, questa mattina si è tornati alla stabil ... tg.la7.it