Caldo record a Roma quartiere per quartiere | ecco dove il suolo supera i 46 gradi

In alcuni quartieri di Roma, la temperatura delle superfici supera i 46 gradi durante le ore più calde del giorno. Questa differenza si osserva in zone con molte strade asfaltate, edifici e aree industriali, dove la presenza di alberi è scarsa. La variazione di temperatura tra i quartieri dipende principalmente dalla composizione dell’ambiente urbano. Non sono state segnalate variazioni di temperatura tra le diverse zone in modo uniforme. La situazione si verifica durante le ore più calde dell’estate.

Roma, 14 luglio 2026 – Non tutti i quartieri di Roma affrontano l’estate allo stesso modo. Tra strade asfaltate, edifici, aree industriali e scarsità di alberi, in alcune zone la temperatura media diurna delle superfici supera i 46 gradi. Nei grandi parchi, nelle riserve naturali e vicino al mare, invece, può scendere anche sotto i 35. A fotografare una Capitale divisa dal caldo è il rapporto della campagna “Che caldo che fa!”, promossa da Legambiente con RSE come partner tecnico. L’analisi prende in considerazione le temperature estive registrate dai satelliti tra il 2015 e il 2025, dal primo giugno al 31 agosto. I numeri non indicano la temperatura dell’aria percepita dai cittadini, ma quella raggiunta dalle superfici al suolo: tetti, strade, piazze, terreni e aree verdi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Il quartiere più ricco e sicuro ora è pedonale

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