Roma questa settimana registra temperature elevate, con il bollino arancione e la previsione di passare al rosso. In alcune zone, tra cui l’Alessandrino, il calore si fa sentire con 60 gradi al suolo di una fermata dell’autobus. Le temperature sono aumentate a causa dell’ondata di calore in corso. Le previsioni indicano che il caldo continuerà nei prossimi giorni.

In bollino arancione oggi con la previsione di diventare rosso domani, mercoledì 15 luglio, Roma è travolta dalle ondate di calore. Legambiente rileva che nel quartiere Alessandrino alla fermata dell'autobus, completamente esposta al sole, l'asfalto raggiunge quasi 60°C, in una zona dove il cemento e palazzi prendono il sopravvento sul verde e gli alberi. Infatti, secondo l'associazione ambientalista, nelle aree ombreggiate la temperatura può diminuire anche di 30 gradi. E le previsioni sono di aumento delle temperature con l'arrivo della terza ondata di calore per giovedì venerdì. Legambiente rileva anche che Roma è sempre più una città tropicale. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Caldo a Roma, Legambiente: «Alessandrino quartiere bollente con 60 gradi al suolo della fermata del bus»

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Che caldo che fa! Legambiente contro la cooling poverty

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