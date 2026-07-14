Davide Dionisi - Città del Vaticano Se giugno 2026 verrà ricordato come uno dei mesi più caldi mai registrati, i dati di luglio per ora sono altrettanto preoccupanti. Secondo l’ultimo bollettino del Copernicus Climate Change Service, il servizio europeo dedicato al monitoraggio del clima, il mese ha fatto segnare temperature record in gran parte dell’Europa occidentale ed è stato, a livello globale, il secondo giugno più caldo di sempre, appena dietro quello del 2024. Il caldo estremo del mese scorso è arrivato a poche settimane da un’altra importante ondata di calore registrata a maggio, a conferma di una tendenza che gli scienziati definiscono ormai strutturale: eventi di caldo sempre più frequenti e intensi non solo in Europa, ma in molteplici regioni del pianeta, dal Nord Africa al Nord America. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Caldo record, 14.000 morti in più in Europa

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Caldo record in Europa. Morti in Francia e Spagna

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