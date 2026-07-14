Caldo record 14.000 morti in più in Europa
A luglio si conferma uno dei mesi più caldi mai registrati in Europa, con un aumento di circa 14.000 decessi rispetto agli standard. I dati ufficiali indicano un incremento considerevole dei morti correlato alle alte temperature. Le temperature record sono state raggiunte in diverse aree del continente, contribuendo a un aumento significativo delle morti legate al caldo estremo. Le autorità continuano a monitorare la situazione, senza yet adottare misure specifiche.
Davide Dionisi - Città del Vaticano Se giugno 2026 verrà ricordato come uno dei mesi più caldi mai registrati, i dati di luglio per ora sono altrettanto preoccupanti. Secondo l’ultimo bollettino del Copernicus Climate Change Service, il servizio europeo dedicato al monitoraggio del clima, il mese ha fatto segnare temperature record in gran parte dell’Europa occidentale ed è stato, a livello globale, il secondo giugno più caldo di sempre, appena dietro quello del 2024. Il caldo estremo del mese scorso è arrivato a poche settimane da un’altra importante ondata di calore registrata a maggio, a conferma di una tendenza che gli scienziati definiscono ormai strutturale: eventi di caldo sempre più frequenti e intensi non solo in Europa, ma in molteplici regioni del pianeta, dal Nord Africa al Nord America. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
Caldo record in Europa. Morti in Francia e Spagna
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