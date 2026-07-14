Caldo a giugno in Europa 14.000 morti in più | è uno dei disastri climatici più letali del continente

A giugno, in Europa occidentale, si sono registrate circa 14.000 morti in più rispetto agli anni precedenti. L’ondata di caldo intenso ha provocato un aumento significativo dei decessi. I dati ufficiali mostrano che le temperature elevate hanno avuto un impatto diretto sulla salute pubblica, contribuendo a una delle crisi climatiche più gravi mai affrontate dal continente.

L’ondata di caldo record del mese scorso ha causato migliaia di morti in tutta l’Europa occidentale, diventando uno dei disastri climatici più letali del continente. Secondo un’analisi di Politico, i dati ufficiali preliminari sulla mortalità e le stime dei ricercatori provenienti dai sei Paesi più colpiti, indicano durante il periodo di caldo estremo almeno 14.000 decessi in più rispetto alla media degli anni scorsi. L’ondata di calore, iniziata intorno al 18 giugno e durata fino al 1° luglio, ha infranto ogni record in diversi Paesi. Le cifre analizzate da Politico includono circa 2.000 decessi in eccesso in Francia, 1.740 in Belgio, 6.800 in Germania e 480 nei Paesi Bassi, oltre a 810 decessi specificamente legati al caldo in Spagna e circa 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caldo record in Europa. Morti in Francia e Spagna

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