caldo intervento urgente nella notte sulla rete elettrica a bergamo

Notizia in breve

Nella notte tra il 14 e il 15 luglio, un intervento urgente è stato effettuato sulla rete elettrica a Bergamo da parte di E-Distribuzione. I lavori sono stati avviati per preparare la rete alla prossima ondata di caldo. Durante gli interventi, potrebbero verificarsi restringimenti in largo Porta Nuova. Non sono stati segnalati altri dettagli sulle operazioni o sui tempi di ripristino.