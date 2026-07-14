Caldo intervento urgente nella notte sulla rete elettrica a Bergamo
Nella notte tra il 14 e il 15 luglio, un intervento urgente è stato effettuato sulla rete elettrica a Bergamo da parte di E-Distribuzione. I lavori sono stati avviati per preparare la rete alla prossima ondata di caldo. Durante gli interventi, potrebbero verificarsi restringimenti in largo Porta Nuova. Non sono stati segnalati altri dettagli sulle operazioni o sui tempi di ripristino.
IL CANTIERE. E-Distribuzione per fronteggiare la prossima ondata di caldo avvia lavori urgenti nella notte tra il 14 e il 15 luglio. Possibili restringimenti in largo Porta Nuova. Intervento urgente sulla rete elettrica nel centro di Bergamo per alleggerire il carico in un nodo particolarmente sollecitato e prevenire possibili disservizi durante l’ondata di calore prevista fino a venerdì. E-Distribuzione avvierà i lavori nella serata di martedì 14 luglio. Le attività si svolgeranno prevalentemente nelle ore notturne, per limitare le conseguenze sulla viabilità e sulla cittadinanza, e dovrebbero concludersi nella tarda mattinata di mercoledì 15 luglio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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