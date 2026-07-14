Oggi in Italia quattro città sono sotto bollino rosso per le alte temperature, tra cui Firenze e Torino. Domani il numero di città con il massimo avviso sale a sette, mentre le città con avviso arancione sono undici oggi e nove domani. Le temperature raggiungono i 45 gradi in alcune aree, con il picco ancora da raggiungere. La situazione riguarda principalmente le zone del centro e del nord del paese.

Roma, 14 luglio 2026 – Oggi quattro città bollino rosso, tra cui Firenze e Torino, mentre domani saranno sette. Undici i bollini arancioni, nove domani. Nella Penisola torna il clima rovente: la terza ondata di calore sta entrando nella sua fase più intensa. Entro venerdì sono attese temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. A Roma 37 gradi, 39 a Firenze. Secondo le previsioni per oggi de iLMeteo.it, nel Nord Italia, durante il pomeriggio, potranno verificarsi piogge moderate sull'arco alpino, ma il caldo è in intensificazione. Al centro, fino a sera il cielo sarà poco nuvoloso ovunque, e anche qui temperature in progressivo aumento e clima afoso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Caldo infernale, il picco non è ancora raggiunto. L'Italia vola a 45 gradi: le zone a rischio

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