Le temperature potrebbero scendere di oltre 6-8 gradi a causa dell’arrivo di aria fredda dal Nord Europa. La diminuzione del caldo estremo è prevista nei prossimi giorni e coinvolgerà diverse zone. Secondo un meteorologo di 3bmeteo, l’aria fredda potrebbe portare a un calo significativo delle temperature. La mappa delle previsioni indica il momento e le aree maggiormente interessate dal cambiamento climatico.

«Si potrebbero perdere anche oltre 6-8 gradi». Il caldo estremo rischia di avere i giorni contati con l'aria fredda in arrivo dal Nord Europa, è questo l'avvertimento di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com. L'anticiclone africano inizierà ad indebolirsi, prosegue Ferrara, e quindi potremmo aspettarci un ribassamento delle temperature. Ma c'è anche il pericolo di fenomeni violenti, come grandinate, forti temporali e raffiche di vento. Vediamo le previsioni secondo l'esperto e quali zone dobbiamo aspettarci tra le più colpite dagli eventi estremi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo, fine in arrivo: temperature giù di 8 gradi con l'aria fredda dal Nord Europa. Ecco quando e dove, la mappa

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Caldo, fine in arrivo con l'aria fredda del Nord Europa: temperature giù di 8 gradi, temporali violenti e grandinate. Quando e dove, la mappaUn fronte di aria fredda proveniente dal Nord Europa sta causando un calo delle temperature in diverse aree, con diminuzioni fino a 8 gradi.

Caldo africano, seconda ondata in arrivo a giugno: temperature oltre 40 gradi (anche al Nord). Ecco dove e quando, le previsioniPrevisioni meteo indicano che a giugno arriverà una seconda ondata di caldo africano con temperature superiori ai 40 gradi, anche al Nord.

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Temporali nel weekend al Nord Italia, ma il caldo non molla, la fase più intensa può arrivare dopo. L’Italia resta ancora sul bordo della cupola calda che da giorni insiste sull’Europa occidentale, soprattutto sulla Francia, dove il caldo continua a essere molto int x.com

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