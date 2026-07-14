Un fronte di aria fredda proveniente dal Nord Europa sta causando un calo delle temperature in diverse aree, con diminuzioni fino a 8 gradi. Sono previsti temporali violenti e grandinate, e si stimano perdite di oltre 6-8 gradi rispetto ai valori precedenti. La riduzione delle temperature indica la fine del caldo estivo, con condizioni meteorologiche più fresche in arrivo.

«Si potrebbero perdere anche oltre 6-8 gradi». Il caldo estremo rischia di avere i giorni contati con l'aria fredda in arrivo dal Nord Europa, è questo l'avvertimento di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com. L'anticiclone africano inizierà ad indebolirsi, prosegue Ferrara, e quindi potremmo aspettarci un ribassamento delle temperature. Ma c'è anche il pericolo di fenomeni violenti, come grandinate, forti temporali e raffiche di vento. Vediamo le previsioni secondo l'esperto e quali zone dobbiamo aspettarci tra le più colpite dagli eventi estremi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo, fine in arrivo con l'aria fredda del Nord Europa: temperature giù di 8 gradi, temporali violenti e grandinate. Quando e dove, la mappa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pattern Predictions: Classic Spring Temperature Swings & Periods of Wet Weather

Notizie e thread social correlati

Allerta violenti temporali con rischio grandinate: ecco dove e quando. La mappaUn sabato in Lombardia si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili.

Meteo, in arrivo calo di 10 gradi delle temperature (ma anche temporali violenti). Ecco dove e quando, le previsioniUn calo di circa 10 gradi delle temperature è previsto nelle prossime ore, accompagnato da temporali violenti in alcune zone.

Temi più discussi: Italia nella morsa del caldo. Oms Europa: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi; Terza ondata di caldo sull'Italia, quando finirà? Oms: Altre settimane letali in arrivo; Caldo record, arriva il picco. Quando ci sarà una tregua e perché l’Europa si scalda più di tutti; In arrivo nuova ondata di caldo, l’allarme dell'Oms: L'Europa non è pronta, prepariamoci.

Temporali nel weekend al Nord Italia, ma il caldo non molla, la fase più intensa può arrivare dopo. L’Italia resta ancora sul bordo della cupola calda che da giorni insiste sull’Europa occidentale, soprattutto sulla Francia, dove il caldo continua a essere molto int x.com

Idee per viaggio da solo in centro-nord Europa a fine agosto reddit

Caldo record in Italia, arriva il picco: quando finirà l’ondata e perché l’Europa si riscalda più velocementeLa terza ondata di calore della stagione 2026 sta per raggiungere il picco in Italia ed Europa. Tra oggi, martedì 14, e domani mercoledì 15 luglio 2026 è prevista una intensificazione del caldo con te ... meteo.it

Caldo, fine in arrivo con l'aria fredda del Nord Europa: temperature giù di 8 gradi, temporali violenti e grandinate. Quando e dove, la mappaSi potrebbero perdere anche oltre 6-8 gradi. Il caldo estremo rischia di avere i giorni contati con l'aria fredda in arrivo dal ... msn.com