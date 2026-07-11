Un sabato in Lombardia si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. Dopo una mattinata soleggiata e temperature più miti, nel pomeriggio e sera sono previsti temporali intensi con rischio di grandinate. La mappa del rischio indica aree specifiche soggette a maltempo forte, che potrebbero proseguire fino alla notte. Le autorità meteo hanno emesso avvisi di allerta per le zone interessate.

Milano, 11 luglio 2026 – Un sabato a due facce: in Lombardia dopo una mattinata soleggiata (con temperature – finalmente – più sopportabili) il pomeriggio e la serata saranno nel segno d i una violenta parentesi di maltempo. Per la restante parte della giornata di oggi, sabato 11 luglio, sono previste precipitazioni a carattere di rovescio e temporale: dalle ore centrali in attivazione sparsa a partire dai rilievi alpini e prealpini, quindi ai rilievi appenninici e da qui in rapido e diffuso sconfinamento e anche alla Pianura, con asse di propagazione Sud Ovest-Nord Est. Fenomeni diffusamente più insistenti su Appennino, Pianura e fascia prealpina e tendenti ad esaurirsi da Ovest a Est verso sera, con conseguente interessamento fino alla tarda serata dei settori orientali di fascia prealpina e di Pianura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allerta violenti temporali con rischio grandinate: ecco dove e quando. La mappa

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ALLERTA Violenti TEMPORALI! Le Zone Interessate

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