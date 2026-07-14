Caldo estremo Roma verso il bollino rosso | giovedì allerta massima in tutto il Lazio
Il caldo estremo si intensifica in tutta la regione, con Roma e Frosinone tra le sette città italiane che giovedì riceveranno l’allerta massima. Secondo il bollettino del ministero della Salute, il 15 luglio si prevede una giornata con temperature molto elevate, che porterà il codice rosso per il rischio di ondate di calore. La situazione riguarda anche altre città del Lazio, tutte sotto la massima attenzione per le condizioni climatiche estreme.
Roma, 14 luglio 2026 – Il caldo stringe la sua morsa su Roma e sul Lazio. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, mercoledì 15 luglio la Capitale e Frosinone saranno tra le sette città italiane contrassegnate dal bollino rosso. Giovedì 16 l’allerta massima verrà estesa anche a Latina, Rieti e Viterbo, coinvolgendo così tutti i capoluoghi di provincia della regione. Quindici città in rosso. Mercoledì il livello 3 riguarderà Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì le città da bollino rosso saliranno a quindici: alle prime sette si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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