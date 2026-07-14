Caldo estremo Roma verso il bollino rosso | giovedì allerta massima in tutto il Lazio

Roma, 14 luglio 2026 – Il caldo stringe la sua morsa su Roma e sul Lazio. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, mercoledì 15 luglio la Capitale e Frosinone saranno tra le sette città italiane contrassegnate dal bollino rosso. Giovedì 16 l’allerta massima verrà estesa anche a Latina, Rieti e Viterbo, coinvolgendo così tutti i capoluoghi di provincia della regione. Quindici città in rosso. Mercoledì il livello 3 riguarderà Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì le città da bollino rosso saliranno a quindici: alle prime sette si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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