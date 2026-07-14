Caldo estremo è l' estate di chi non può permettersi il fresco | anche voi razionate le ore di aria condizionata e ventilatore in casa?

Da vanityfair.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In molte case si limita l'uso di aria condizionata e ventilatori a causa del caldo estremo. La combinazione di temperature elevate e risorse ridotte peggiora la situazione. Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano, sottolinea che non si tratta di un singolo problema, ma di più fenomeni che si aggravano a vicenda. La gestione delle risorse di raffreddamento diventa critica in questa estate calda.

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«Ciò che ci preoccupa di più non è un singolo numero, ma la combinazione di più fenomeni che si aggravano a vicenda», spiega Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano. «Il dato che forse racconta meglio la situazione è che nessuna delle realtà francescane che abbiamo interpellato esclude che il caldo aumenti il rischio di isolamento per le persone più fragili. Nessuna. E quando il 59% delle stesse realtà segnala che in estate gli altri servizi territoriali chiudono, capiamo che stiamo parlando di persone che restano sole, in città e al caldo, spesso senza i mezzi per rinfrescarsi, senza docce, senza beni di prima necessità e senza una rete di supporto adeguata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Caldo estremo, è l'estate di chi non può permettersi il fresco: anche voi razionate le ore di aria condizionata e ventilatore in casa?
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