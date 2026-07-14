caldo ed emergenza idrica il condizionatore diventa confine fra ricchi e poveri

In molte aree, le alte temperature hanno portato a un aumento della domanda di condizionatori, rendendo il dispositivo un elemento di disuguaglianza tra chi può permetterselo e chi no. Le persone con risorse economiche più elevate utilizzano i condizionatori per rinfrescarsi, mentre le fasce meno abbienti devono affrontare l’ondata di caldo senza questo supporto. La differenza nell’accesso alle tecnologie di raffreddamento evidenzia una disparità che si accentua durante le ondate di calore.

Avanti popolo all’aria fresca. Il condizionatore è la linea rossa contemporanea che divide chi può da chi non può. Ricchi da poveri. Elite ventilate da masse sudaticce. Marine Le Pen ha promesso un piano massiccio per installare condizionatori. Il sindaco di New York, il demo-socialista Zohran Mamdani, si è permesso di consigliare agli americani di tenere la temperatura sui 24 gradi, come sostiene anche la scienza. Son volati insulti: gli han dato del comunista. Si chiama cooling poverty. Secondo il Journal of Environmental Economics and Management – citato in uno studio recente di Pictet management – le famiglie meno abbienti arrivano a destinare fino all’8% del budget familiare alla spesa per l’aria condizionata, a fronte di un’incidenza che per i nuclei più ricchi oscilla tra lo 0,2% e il 2,5%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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