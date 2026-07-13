Sei regioni hanno registrato ricoveri per il virus West Nile. Il caldo estremo favorisce la diffusione delle zanzare, che trasmettono l’infezione. Sono stati segnalati oltre 30 decessi dall’inizio dell’anno. La prevenzione mira a ridurre i casi e i ricoveri nel 2025. La presenza del virus è ormai stabile in alcune aree del Paese, dall’Emilia alla Sardegna.

Con il grande caldo, uno dei nemici da contrastare sono le malattie trasmesse dalle zanzare, come il virus West Nile, ormai endemico in alcune aree del Paese, dall’ Emilia alla Sardegna. Si tratta di un patogeno virale trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare del genere Culex (la zanzara comune). Gli uccelli selvatici fungono da serbatoio naturale del virus, mentre l’essere umano è un ‘ospite’ del virus, ma non può trasmettere ulteriormente l’infezione. Circa l’80% delle persone infette non mostra alcun sintomo, mentre un 20% sviluppa la cosiddetta ‘febbre West Nile’ con sintomi simili a un’influenza, come ebbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati e sfoghi cutanei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - West Nile e caldo estremo, ricoveri per il virus delle zanzare in sei regioni. La prevenzione per evitare il numero di infezioni (e gli oltre 30 decessi) del 2025

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