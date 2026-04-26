Una straordinaria rimonta del Vallizeri Prestazione da incorniciare e promozione

Nel match tra Spartak Apuane e Vallizeri, quest'ultimo ha completato una rimonta significativa vincendo 3-1. I giocatori del Vallizeri hanno mostrato una prestazione convincente, contribuendo alla loro promozione. La partita ha visto in campo diversi protagonisti, con modifiche nelle formazioni e alcuni cambi durante il secondo tempo. I risultati finali hanno premiato il Vallizeri per l'ottima performance complessiva.

spartak apuane 1 vallizeri 3 SPARTAK APUANE: Iacopi 5, Fazzi 7, Nicoletti 6 (64’ Gentili 5), Borsalino 6 (87’ Della Pina sv), Manfredi N. 6, Veralli 6, Manfredi S. 5,5 (57’ Magnani 6), Buffa 6,5, De Cubernatis 5 (66’ Soldani 5,5), Kabashi 6, Bongiorni 6,5. All. Basteri. VALLIZERI: Gabrielli 8, Capponi 7,5 (89’ Mascia sv), Martinelli 5,5 (46’ Giromini 7), Cham 8, Filippi 7 (75’ Conti 8), Es Sahraoui 9 (87’ Gussoni sv), Bregasi 6 (73’ Menchini 7), Ruffini 8, Manganelli 8,5, Polloni 7. All. Magnani. Arbitro: Bragazzi di Carrara. Marcatori: 14’ Manfredi S., 42’ Es Sahraoui, 86’ Menchini, 93’ rig. Ruffini. Note: presenti il delegato provinciale FIGC Giuliano Ratti e il consigliere regionale Andrea Antonioli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una straordinaria rimonta del Vallizeri. Prestazione da incorniciare e promozione Notizie correlate Termoli sorprende Recanati al PalaSabetta con una prestazione da incorniciare nella storia del clubL’Air Basket Termoli ha scritto una pagina indelebile nella storia del club, impattando con forza nel panorama del basket italiano con una vittoria... Boccette Uisp, una stagione da incorniciare per Santa Maria del Monte: trionfo in A2 e promozioneEntusiasmo per la promozione in serie A1 che ha determinato da subito l’intento da parte del circolo Arci Santa Maria del Monte di ampliare la zona... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Una straordinaria rimonta del Vallizeri. Prestazione da incorniciare e promozione; Yu Shuang porta la Cina all'oro nella staffetta grazie a un'emozionante frazione finale | Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026; Vote: Who is your Round 2 Weekend MVP? - Guinness Sei Nazioni Femminile; Atletico, una rimonta che segna la strada per la salvezza. Atletico, una rimonta che segna la strada per la salvezzaL’Atletico Civitavecchia firma una rimonta straordinaria e al San Liborio Stadium supera per 4-3 il Vignanello nel recupero di campionato di Serie C2, conquistando tre punti pesantissimi nella corsa s ... civonline.it Inter W., Piovani: Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismoDopo la vittoria in rimonta contro la Juventus Women, il tecnico dell’Inter Women Giampiero Piovani ha analizzato il match ai microfoni di Inter TV, esprimendo grande soddisfazione per la prestazione ... tuttomercatoweb.com #esordienti Dro Ottima prestazione da parte di tutta la squadra sul circuito vallonato di Dro, chiusa con un ottimo ottavo posto di Alex Mendini del primo anno @mosertrento / crvaldinon / @_carservice04 / @mpscavi / @makcostruzionisrl / @pmbscavietrasf - facebook.com facebook Le tre sentenze di #CremoneseTorino: prestazione da cancellare e scelte discutibili #Toro, 0-0 a #Cremona senza idee: ora serve guardare al futuro #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo x.com