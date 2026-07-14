A causa delle alte temperature, la Misericordia di Cascina ha riaperto il poliambulatorio Umberto Terracini, 2. La struttura fornirà assistenza agli anziani e alla popolazione locale. La riapertura avviene dopo un periodo di chiusura, con l’obiettivo di offrire servizi sanitari in un contesto di forte caldo. La decisione è stata comunicata dal governatore della confraternita, che ha specificato come l’operazione sia rivolta a garantire supporto durante le ondate di calore.

Il caldo afoso, le case che sono a volte fornaci. La Misericordia di Cascina con il suo governatore, Emilio Paganelli, apre di nuovo le porte del poliambulatorio Umberto Terracini, 2. Come ogni estate, obiettivo socialità e refrigerio per le persone sole e anziane. Governatore, anche quest’anno accogliete chi vuole passare un’ora in comapgnia e lontano dall’afa. "Chi vuol venire è ben accetto. Siamo aperti tutti i giorni 8-20, abbiamo un ampio salone per rinfrescarsi, un ambiente climatizzato. Siamo a disposizione". Ma occorre qualche tipo di prenotazione? "Assolutamente no, basta recarsi al nuovo Polo della Misericordia". Chi frequenta la struttura? "Passano da noi persone anziane che vanno a ritirare la pensione alle poste e poi si fermano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caldo, accoglienza anziani. La Misericordia di Cascina apre il poliambulatorio

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