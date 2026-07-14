Caldo a Bologna i giorni dell' ondata fino a 38 gradi | dai rifugi climatici all' uso dei climatizzatori la guida e le previsioni meteo

Da corrieredibologna.corriere.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna si registrano temperature fino a 38 gradi durante un’ondata di calore che interessa anche i comuni di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore e San Lazzaro di Savena, oltre alla pianura bolognese. Per i prossimi giorni, le previsioni indicano temperature elevate. Sono stati segnalati l’uso di climatizzatori e l’apertura di rifugi climatici come misure di sicurezza contro il caldo intenso.

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L’ondata di calore torna a stringere Bologna. Per i prossimi giorni Arpae prevede temperature fino a 38 gradi nel capoluogo e nei comuni limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore e San Lazzaro di Savena, oltre che in gran parte della pianura bolognese.  L’Azienda Usl ha già allertato i servizi sanitari e attivato le misure previste dal piano regionale per limitare gli effetti del caldo sulla popolazione, con un’attenzione particolare agli anziani e alle persone più fragili.  Domani, mercoledì 15 luglio e almeno fino a giovedì 16 luglio. Le misure per l'estate 2026, basate su un'attenta analisi dei dati degli anni precedenti, mirano a rafforzare prevenzione, assistenza e comunicazione. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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