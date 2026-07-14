L’Accademia Carrara di Bergamo offre l’ingresso gratuito agli over 65 durante le giornate di forte caldo, con temperature che raggiungono i 20 gradi all’interno della struttura. La decisione mira a fornire un luogo di sollievo dal caldo e a promuovere la visita culturale tra le persone anziane. La struttura si presenta come un ambiente fresco e accogliente, dove si può fruire di opere d’arte e beneficiare di un ambiente tranquillo. La proposta rimane valida fino a nuove comunicazioni.

L’Accademia Carrara non è solo un centro di arte e cultura: in questi giorni di grande caldo diventa anche un «rifugio climatico» con accesso gratuito per le persone sopra i 65 anni. Le sale del museo, mantenute costantemente a 20 gradi per garantire le migliori condizioni di conservazione delle opere, e i Giardini PwC, spazio verde a ingresso libero che si trovano all’esterno con accesso separato all’inizio della scaletta della Noca, fanno della Carrara un luogo ideale dove trascorrere le ore più calde della giornata, immersi nell’arte. Per questo la direzione del museo ha deciso di venire incontro a una delle categorie che soffrono maggiormente le alte temperature, le persone sopra i 65 anni. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Caldo a Bergamo, l'Accademia Carrara a 20 gradi gratuita per gli over 65. «L'arte produce benessere ed è antistress»

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Si parla di: Accademia Carrara, rifugio climatico tra arte e benessere.

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