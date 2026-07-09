A Bergamo, la temperatura massima registrata dalla centralina Arpa di via Goisis ha raggiunto i 38,6 gradi, un valore record dal 1996. L’estate si conferma molto calda, con condizioni che non prevedono restrizioni per i rider, poiché non sono previste ordinanze simili a quelle adottate in altre città. I dati sul record di caldo sono stati confermati dall’ente di monitoraggio ambientale.

L’ESTATE TORRIDA. Per la centralina Arpa di via Goisis è il valore massimo dal 1996, da quando esiste il monitoraggio. Per i ciclofattorini non ci sarà un’ordinanza come a Milano. I sindacati: intento condivisibile, ma li penalizzerebbe. La nuova ondata di caldo è cominciata. Anzi, forse quella precedente non se n’è mai andata del tutto. Nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio attorno alle 15, in città la centralina Arpa di via Goisis ha toccato i 38,6 gradi: per questa postazione – tradizionalmente non la più rovente del capoluogo, ma l’unica per cui sono disponibili i dati in tempo reale e non «a consuntivo» il giorno seguente – è il record della temperatura massima da quando esiste un monitoraggio puntuale, cioè dal 1996. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Caldo, è record: a Bergamo toccati i 38,6 gradi. Rider, niente stop: «Non avrebbero ristori»

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