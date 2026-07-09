Caldo è record | a Bergamo toccati i 38,6 gradi Rider niente stop | Non avrebbero ristori

Da ecodibergamo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Bergamo, la temperatura massima registrata dalla centralina Arpa di via Goisis ha raggiunto i 38,6 gradi, un valore record dal 1996. L’estate si conferma molto calda, con condizioni che non prevedono restrizioni per i rider, poiché non sono previste ordinanze simili a quelle adottate in altre città. I dati sul record di caldo sono stati confermati dall’ente di monitoraggio ambientale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ESTATE TORRIDA. Per la centralina Arpa di via Goisis è il valore massimo dal 1996, da quando esiste il monitoraggio. Per i ciclofattorini non ci sarà un’ordinanza come a Milano. I sindacati: intento condivisibile, ma li penalizzerebbe. La nuova ondata di caldo è cominciata. Anzi, forse quella precedente non se n’è mai andata del tutto. Nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio attorno alle 15, in città la centralina Arpa di via Goisis ha toccato i 38,6 gradi: per questa postazione – tradizionalmente non la più rovente del capoluogo, ma l’unica per cui sono disponibili i dati in tempo reale e non «a consuntivo» il giorno seguente – è il record della temperatura massima da quando esiste un monitoraggio puntuale, cioè dal 1996. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

caldo 232 record a bergamo toccati i 386 gradi rider niente stop non avrebbero ristori
© Ecodibergamo.it - Caldo, è record: a Bergamo toccati i 38,6 gradi. Rider, niente stop: «Non avrebbero ristori»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Caldo record, cosa sta succedendo in Francia? La cupola di calore da Portogallo e Spagna, toccati i 44,5 gradi: almeno 40 morti

Caldo record e temporali improvvisi: l’Italia tra 38 gradi e grandineL’Italia sta vivendo temperature fino a 38 gradi sulla Pianura Padana, con un caldo record causato dall’anticiclone subtropicale.

Temi più discussi: Torino la capitale del caldo: A giugno 9 gradi in più, i morti aumentati del 35%; Caldo, è record: a Bergamo toccati i 38,6 gradi. Rider, niente stop: Non avrebbero ristori; Ondata di caldo record, Copernicus: nel 2026 il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale; Caldo e salute mentale: l'Impatto delle ondate di calore.

caldo è record aBatterio mangia-carne, allarme al mare con il caldo record: cos’è, i sintomi e quali le zone più a rischioLa terza ondata di caldo è pronta a invadere l'Europa senza sconti. Tra le varie conseguenze portate dalla rovente estate — che non cesserà di infiammare ... ilmessaggero.it

caldo è record aCaldo, è record: a Bergamo toccati i 38,6 gradi. Rider, niente stop: Non avrebbero ristoriPer la centralina Arpa di via Goisis è il valore massimo dal 1996, da quando esiste il monitoraggio. Per i ciclofattorini non ci sarà un’ordinanza come a Milano. I sindacati: intento condivisibile, ma ... ecodibergamo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web